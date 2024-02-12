Подмосковье 12 февраля 2024, 14:20 Еще 5,5 тысячи врачей привлекли на работу в Подмосковье в 2023 году Минздрав МО

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Подмосковье регулярно привлекает новых медицинских работников из разных регионов благодаря мерам поддержки. В 2023 году трудоустроили свыше пяти тысяч врачей, рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова.

«Мы в прошлом году году привлекли 5,5 тысячи врачей и 7,5 тысячи младшего медицинского персонала. Основной источник привлечения кадров — это другие регионы. В основном, это Тверь, Рязань, Саратов. Это те города, где есть медицинские вузы», — отметила Светлана Стригункова.

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Сейчас в системе здравоохранения Подмосковья работают 26 тысяч врачей и 46 тысяч младших медицинских сотрудников. В десятку самых востребованных специалистов входят участковые терапевты и педиатры, врачи скорой помощи, анестезиологи, неврологи, врачи УЗИ, офтальмологи, ортопеды и врачи функциональной диагностики.

Светлана Стригункова добавила, что в Подмосковье ведется большая работа по привлечению молодых врачей, которые только что закончили медицинские вузы. Еще один источник пополнения кадров — это частные медицинские и подведомственные организации.

Губернатор Андрей Воробьев призвал глав городских округов активнее искать недостающих врачей. Для этого можно использовать региональные и муниципальные меры поддержки, делать доплаты или выдавать участки.

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