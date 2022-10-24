Свыше 520 автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье с начала мая | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 14:05 Свыше 520 автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье с начала мая

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Мострансавто регулярно сдает на утилизацию устаревшие автобусы, которые уже нельзя использовать на регулярных маршрутах. Недавно списали еще более 520 таких машин. Ощий вес материалов составил примерно 4,5 тонны. Среди них встречались автобусы таких марок, как Mercedes-Benz, MAN, Setra, ЛиАЗ и другие.

На переработку транспорт отдается тогда, когда просто заканчивается изначальный срок эксплуатации каждого из автобусов. Таким образом, в подмосковных автопарках появляется новое место для современной удобной техники. Кроме того, списанные автобусы превращаются в металлолом с большим весом, поэтому получается и пополнить бюджет. Деньги начинают экономиться еще и потому, что предприятию больше не нужно платить за каждый автобус транспортный налог.

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В целом в автопарке Мострансавто сейчас насчитываются порядка 4 тысяч автобусов. Они ежедневно выходят на подмосковные маршруты – их в регионе больше 1,2 тысячи, как городских, так и междугородних.

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