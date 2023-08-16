Подмосковье 16 августа 2023, 13:03 Еще 52 целевика устроились на работу в скорую помощь Подмосковья после окончания медколледжа в этом году Пресс-служба Минздрава МО

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Еще 52 молодых врача, обучающихся в медколледжах по целевым направлениям, устроились на работу в скорую помощь Подмосковья в этом году. Среди нового персонала — 49 фельдшеров и три медсестры.

По словам главного врача Московской областной скорой медицинской помощи Константина Маслова, после получения аккредитации молодые специалисты начали работу в составе выездных бригад под руководством опытных коллег.

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Больше всего целевиков вышли на работу на Дмитровскую, Жуковскую и Коломенскую подстанции. Также молодые фельдшеры и медсестры устроились в скорую помощь в Серпухове, Кашире, Ногинске, Егорьевске и других округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в медучреждения региона.

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