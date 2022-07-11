Еще 52 новостройки получили кадастр в Подмосковье

Шесть многоквартирных жилых домов и 46 таунхаусов по всей Московской области встали на кадастровый учет за первую неделю июля. Жители получили возможность оформить право собственности на свою недвижимость.

Наибольшее количество объектов, поставленных на кадастровый учет в начале июля, находится в городском округе Домодедово — это 33 таунхауса на Прилесной улице в деревне Юсупово. Еще 13 таунхаусов встали на кадастр в деревне Красный Поселок городского округа Истра.

В начале июля кадастровые номера получили также несколько других новостроек. Это жилой дом в деревне Курово Дмитровского округа, три жилых дома в составе ЖК «Дмитров Сити» на улице Шлюзовой в Дмитрове, дом в составе ЖК «Большое Путилково» в деревне Путилково округа Красногорск и жилой дом в микрорайоне Опалиха того же округа.

Теперь жители могут оформить право собственности на свою недвижимость, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.