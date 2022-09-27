Более 50 аукционов по земельно-имущественным торгам состоялись в Подмосковье | 360°

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Более 50 аукционов по земельно-имущественным торгам состоялись в Подмосковье

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За неделю с 19 сентября по 23 сентября Комитет по конкурентной политике Подмосковья провел сразу 51 аукцион, который был посвящен земельно-имущественным торгам. Всего в аукционе приняли участие 150 претендентов. В среднем получилось, что на один лот претендовали 4,3 человека.

Торги в Подмосковье проходят успешно. Только с начала этого года на них удалось реализовать 1 849 земельных участков — это сразу на 36% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

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За минувшую неделю больше всего участников заинтересовались одним участком. Он предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, расположен в городском округе Мытищи. Его общая площадь составляет около 10 соток. Изначально его предлагали в аренду всего за 142 тысяч рублей в год. Однако за время торгов цена выросла сразу в 33 раза. В итоге участок будут арендовать за 4,8 миллиона рублей в год.

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Аукционы

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