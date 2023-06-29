Подмосковье 29 июня 2023, 12:27 Еще 50 сертификатов на жилье выдадут сиротам в Подмосковье в этом году

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Депутаты Московской областной думы приняли закон о продлении срока выдачи сертификатов на жилье для детей-сирот. Мера будет действовать до 1 ноября этого года.

Ранее срок выдачи сертификатов установили до 30 июня.

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«Эта мера поддержки очень востребована. Сейчас выдано 260 сертификатов. Продление срока позволит выдать ещё более 50 сертификатов», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Мера поддержки предусматривает выбор между получением квартиры и сертификата, с помощью которого можно купить понравившееся жилье. С начала года льготой обеспечили 872 человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион повысил выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом.

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