Подмосковье 30 августа 2023, 15:05 Еще 50 рабочих привлекут для строительства очистных сооружений в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Строительство новых очистных сооружений продолжается в деревне Осипово под Солнечногорском. Сейчас на объекте работает около 50 человек, к концу августа штат расширят до 100 специалистов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин встретился с подрядчиком и оценил выполнение работ на участке.

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«Сейчас идет первая очередь строительства, вторая — в стадии проектирования. График работ соблюдается, на этой неделе будет увеличен штат сотрудников до 100 человек. Также уже возведен основной резервуар. Общая емкость очистных сооружений составит 26 тысяч кубометров», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Завершить модернизацию очистных сооружений планируют в ноябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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