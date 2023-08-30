30 августа 2023, 15:05
Еще 50 рабочих привлекут для строительства очистных сооружений в Солнечногорске
Строительство новых очистных сооружений продолжается в деревне Осипово под Солнечногорском. Сейчас на объекте работает около 50 человек, к концу августа штат расширят до 100 специалистов.
Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин встретился с подрядчиком и оценил выполнение работ на участке.
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«Сейчас идет первая очередь строительства, вторая — в стадии проектирования. График работ соблюдается, на этой неделе будет увеличен штат сотрудников до 100 человек. Также уже возведен основной резервуар. Общая емкость очистных сооружений составит 26 тысяч кубометров», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
Завершить модернизацию очистных сооружений планируют в ноябре 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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ЖКХ
Солнечногорск
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