Еще 50 рабочих мест появится на заводе деталей для вентиляционных систем в Чехове

Производство базовых материалов для вентиляционных систем расширят в Чехове. Это сделает компания «Свок». В результате она создаст 50 новых рабочих мест.

Об этом сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. По ее словам, завод расширит свою площадь на десять тысяч квадратных метров.

Рабочими местами в компании уже обеспечили 150 человек, а благодаря расширению создадут еще 50 Екатерина Зиновьева.

Компания «Свок» работает в Московской области с 2010 года. Она выпускает все для монтажа вентиляционных систем, в том числе расходные материалы и комплектующие.

Вместе с тем здесь делают системы отопления и кондиционеры. А ранее стало известно, что еще около 115 рабочих мест появилось на заводе полимерных покрытий в Лобне.