Еще 50 рабочих мест появится на предприятии по утилизации шин в Дмитрове | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 09:58 Еще 50 рабочих мест появится на предприятии по утилизации шин в Дмитрове

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Производство по утилизации шин и бытовой техники расширят в Дмитрове. В увеличение мощностей «Дмитровского завода РТИ» инвестор вложит свыше 500 миллионов рублей. Это позволит создать еще 50 рабочих мест, поделилась зампред правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Сейчас на предприятии трудятся 160 человек, а после расширения производства их количество превысит 200, рассказала глава министерства.

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«Планируемые инвестиции будут потрачены на строительство производственно-складского комплекса, создание инженерных коммуникаций, покупку оборудования и транспорта», — отметила она.

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На заводе перерабатывают отходы шинной продукции, делая из нее резиновую крошку и порошок. Первую используют в строительстве детских и спортивных площадок, а резиновый порошок применяют как модификатор для асфальтобетонных смесей и для других целей.

Генеральный директор компании Сергей Зинин рассказал, что сырье перерабатывают механически, потому что это самый экологичный способ утилизации.

«Крупногабаритные шины предварительно сегментируются при помощи мобильного оборудования — гидравлических ножниц, затем на производственной линии происходит измельчение, извлечение текстильного и металлического корда и уже потом — просев крошки требуемой фракции», — рассказал он.

Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин добавил, что помимо шин завод собирает мелкую и крупную бытовую технику, а также текстиль и картон. Их сортируют и измельчают для вторичного использования.

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