Подмосковье 26 февраля 2024, 14:11 Еще 50 новобранцев из Солнечногорска вступили в ряды «Юнармии» Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Торжественная церемония посвящения в юнармейцы прошла в музее воинов-афганцев в Солнечногорске. К движению присоединились еще 50 новобранцев. Сегодня местное отделение «Юнармии» насчитывает более 500 человек.

Ребята дали клятву на верность Отечеству и братству, а после получили личные книжки. Вместе с заслуженным артистом республики Марий Эл Сергеем Козловым они исполнили гимн «Юнармии».

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С напутственными словами к юнармейцам обратились руководитель отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев, военный комиссар муниципалитета Константин Ахметшин и заместитель Солнечногорского городского прокурора Юлия Карташова.

«Юнармейцы участвуют во всех памятных мероприятиях, навещают бойцов специальной военной операции в госпиталях, помогают фронту. У них большие успехи в спорте. За свою деятельность их многократно отмечали на уровне области и округа», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

В завершении участники и гости посетили музей и прослушали экскурсию участника Афганской войны, полковника запаса Виктора Лысенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион лидирует по строительству и обновлению школ.

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