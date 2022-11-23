Подмосковье 23 ноября 2022, 16:31 Еще 50 медиков из Подмосковья получили сертификаты на покупку квартиры

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Еще 50 медицинских работников из Подмосковья получили сертификаты на приобретение жилья по программе социальной ипотеки. Всего с начала года их вручили 300 врачам, фельдшерам и медсестрам, рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

«На плечи медицинских специалистов ложится огромная нагрузка. И наша задача — поддержать медработников, создать комфортные условия для труда и отдыха», — добавила она.

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С начала реализации программы сертификаты условия жизни улучшили более двух тысяч человек. Глава Минжилполитики области Инна Федотова рассказала, что всего сертификаты получили 435 человек в этом году. Среди них 300 медиков, 75 педагогов, 57 молодых ученых и специалистов и пять тренеров.

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«По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — уточнила она.

Среди получателей льготной ипотеки — Наталья Михалева. Она работает участковым педиатром в Подольске. Программа позволила ее семье переехать в новую квартиру.

«Теперь у нас с мужем и дочерью будет собственное семейное гнездышко. Мы уже присмотрели двухкомнатную квартиру вблизи моего места работы, очень удобно», — рассказала она.

Узнать, какие специальности могут рассчитывать на поддержку, можно на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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