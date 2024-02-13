Подмосковье 13 февраля 2024, 17:57 Еще 50 клиентов МосОблЕИРЦ выиграли по 3999 рублей за своевременную оплату ЖКУ МосОблЕИРЦ

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Итоги акции «Выигрывай с умной платежкой» подвели в Подмосковье. Генератор случайных чисел определил 50 победителей, каждый из которых получит по 3999 рублей на лицевой счет МосОблЕИРЦ.

Акция проводилась в конце прошлого года среди абонентов, которые своевременно оплачивали счета за ЖКУ онлайн. Затем генератор случайных чисел выбрал номера 50 жителей, которым зачислят по 3999 рублей. Эти деньги можно потратить на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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В МинЖКХ Подмосковья напомнили, что узнать о новых розыгрышах можно на сайте «МосОблЕИРЦ» в разделе «Акции».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе. По его словам, в ближайшие три года регион планирует привлечь серьезные инвестиции для ремонта и развития инфраструктуры ЖКХ.

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