Еще 50 дорог и тротуаров рядом с МЦД отремонтируют в Подмосковье

Благоустройство дорог продолжается в Подмосковье. В сентябре завершится ремонт еще 48 дорог и тротуаров, ведущих к 25 станциям МЦД-3 и МЦД-4. Работы проведут в Балашихе, Жуковском, Люберцах, Наро-Фоминске, Одинцове, Раменском и Химках.

По сообщению МТДИ, дорожные службы уже обновили 29 дорог и тротуаров протяженностью более 10 километров в пяти городских округах. Как рассказал глава Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, ремонт сделает проход и подъезд к станциям безопаснее и комфортнее для 200 тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

Работы проведут на следующих станциях:

Железнодорожная, Кучино, Салтыковская, Никольское, Ольгино в Балашихе;

Отдых в Жуковском;

Малаховка, Красково, Томилино, Люберцы, Ухтомская в Люберцах;

Победа в Наро-Фоминске;

Лесной Городок в Одинцове;

Ипподром, Раменское, Фабричная, Есенинская, Отдых, Ильинская, Удельная в Раменском;

Фирсановская, Сходня, Подрезково, Химки, Левобережная в Химках.

Также рабочие продолжают благоустройство самих станций. Например, Ольгино в Балашихе открыли для пассажиров в конце прошлого месяца — там обустроили посадочную и отстойно-разворотную площадки, заездной карман, переходно-скоростную полосу, обновили систему освещения и установили барьерные ограждения. Тротуар, разворотная площадка и остановочные павильоны также появились на станции Лесной Городок в Одинцове.

Запуск МЦД-3 и МЦД-4 сократит время пути пассажиров на 43% и улучшит транспортное обслуживание для жителей Подмосковья.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о самых важных дорожных проектах 2022 года.