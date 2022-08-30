Еще 50 домов отремонтируют в Дубне в этом году

Дома Подмосковья продолжают ремонтировать. В программу этого года попали 50 зданий в Дубне. На работы выделили 705 миллионов рублей, рассказали в МинЖКХ региона.

В планах программы — обновить шесть крыш, три фасада, 45 инженерных систем и заменить восемь лифтов. Работы уже завершили в 15 домах.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что в Подмосковье реализуют самую масштабную программу капитального ремонта домов. По ней до 2049 года обновят свыше 44 тысяч зданий. Министр добавил, что с того года в домах начнут устанавливать системы автоматического контроля загазованности.

«Всего в Подмосковье в 2022 году в рамках программы капитального ремонта будет установлено порядка 16,5 тысячи датчиков загазованности с клапанами при проведении ремонта систем газоснабжения в 344 домах», — сказал он.

Всего в регионе в этом году отремонтируют 3757 домов. Узнать, по каким адресам проведут работы, можно на сайте ФКР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте котельных и очистных сооружений в Подмосковье. На это регион получил льготный кредит.