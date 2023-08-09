Подмосковье 09 августа 2023, 15:24 Еще 5 врачей в Мытищах получили сертификаты на социальную ипотеку пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Пять врачей мытищинской городской клинической больницы получили сертификаты на приобретение жилья. Торжественная церемония вручения состоялась в Доме правительства Московской области.

Оториноларинголог детской поликлиники № 1 Ирина Дроздова и эндокринолог поликлиники № 1 Юлия Соловьева получили сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Также в числе тех, кто сможет воспользоваться этой мерой поддержки, оказались акушер-гинеколог перинатального центра Наталия Санждиева, терапевт поликлиники № 2 Галина Мангустова и медсестра взрослого инфекционного отделения Ольга Хилько.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вручении жилищных сертификатов областным медикам.

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