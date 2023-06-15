Подмосковье 15 июня 2023, 13:18 Еще 5 видов федерального надзора стали доступны онлайн на портале госуслуг Подмосковья Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Жители Подмосковья смогут подать на региональном портале госуслуг ходатайства, уведомления и заявки еще по пяти федеральным видам контроля. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«Электронное взаимодействие всегда быстрее бумажного, поэтому „цифра“ активно внедряется во многие процессы, в том числе в контрольно-надзорную деятельность. В Подмосковье бизнес с органами контроля взаимодействует онлайн на региональном портале госуслуг», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Цифровой сервис дополнен надзором за объектами животного мира, охотничьим, за оборотом черных и цветных металлов, за состоянием объектов культурного наследия и экологическим. Добавился и новый вид регионального надзора — контроль за деятельностью экскурсоводов.

Комплексный сервис размещен на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность». Теперь жителям доступны 40 видов надзора и 2535 форм документов.

Государственные услуги в цифровом виде сегодня получают 6,3 миллиона жителей Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.