Подмосковье 01 апреля 2023, 11:36 Еще 5 уголовных дел возбудили в Подмосковье за незаконную рубку леса Unsplash

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Новые методы борьбы с незаконными рубками леса обсудили в Подмосковье на межведомственной комиссии с участием лесничих и полицейских. С начала 2023 года в регионе возбудили уже пять уголовных дел за вред природе, еще 12 находятся на рассмотрении.

Главное управление региональной безопасности сообщает, что с января в Подмосковье без разрешения вырубили уже более 274 кубометров древесины. Вред, причиненный природе, оценивается в 7,8 миллиона рублей. Выявлено 17 фактов, по пяти из них уже ведутся уголовные дела.

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В течение года планируется усилить работу по борьбе с незаконными рубками. Будут проведены профилактические мероприятия «Смежник» (апрель–май), «Места массового пребывания и отдыха граждан в лесах» (май–сентябрь), «Дачник» (октябрь), «Елочка» (декабрь) и другие.

ГУРБ Подмосковья призывает жителей сообщать о незаконных рубках леса в правоохранительные органы или на портал «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.

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