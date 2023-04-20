Подмосковье 20 апреля 2023, 13:36 Еще 5 тысяч устройств для защиты птиц от тока установят на ЛЭП в Подмосковье Фото Светланы Логвиновой

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«Россети» Подмосковья продолжат обеспечивать безопасность птиц. В этом году сотрудники компании установят почти пять тысяч устройств, которые не дадут пернатым садиться на высоковольтные провода.

Энергетики установили птицезащитные устройства в Домодедове. Они не дают им садиться на провода и устраивать гнезда в опасных местах. Как отметил глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин, установка техники позволит предотвратить технологические нарушения и минимизировать риск травмирования птиц.

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«Основная цель проекта — обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона», — сказали в ведомстве.

Всего в этом году установят 4970 устройств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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