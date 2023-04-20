20 апреля 2023, 13:36
Еще 5 тысяч устройств для защиты птиц от тока установят на ЛЭП в Подмосковье
«Россети» Подмосковья продолжат обеспечивать безопасность птиц. В этом году сотрудники компании установят почти пять тысяч устройств, которые не дадут пернатым садиться на высоковольтные провода.
Энергетики установили птицезащитные устройства в Домодедове. Они не дают им садиться на провода и устраивать гнезда в опасных местах. Как отметил глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин, установка техники позволит предотвратить технологические нарушения и минимизировать риск травмирования птиц.
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«Основная цель проекта — обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона», — сказали в ведомстве.
Всего в этом году установят 4970 устройств.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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