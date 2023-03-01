Подмосковье 01 марта 2023, 14:44 Еще 5 спортшкол олимпийского резерва в Подмосковье получат финансирование для обновления оборудования

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Подмосковье выделит более 77 миллионов рублей на обновление оборудования и инвентаря пяти спортшкол олимпийского резерва. Средства будут направлены по федеральному проекту «Спорт — норма жизни».

В 2023 году финансирование получат спортшколы в Можайске, Балашихе, Домодедове, Люберцах и Подольске. В учебных заведениях появится 303 вида спортивного оборудования и инвентаря для 19 видов спорта.

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«Финансирование муниципальных спортивных школ олимпийского резерва для приобретения нового оборудования и инвентаря в рамках проекта „Спорт — норма жизни“ началось в 2019 году. За это время мы охватили 26 школ в разных городских округах», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Кроме того, в текущем году три областных училища и шесть спортивных школ олимпийского резерва получат субсидии в размере 85,3 миллиона рублей.

Отмечается, что одной школе субсидия может предоставляться не чаще чем раз в пять лет. Так, в прошлом году в рамках федерального проекта более 100 видов нового спортивного оборудования получили школы в Клину, Королеве, Люберцах и Дмитровском городском округе. Общий размер финансирования из средств федерального бюджета превысил 13 миллионов рублей.

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