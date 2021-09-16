Еще 5 современных детских площадок установили в Домодедове

Еще пять современных детских площадок установили в Домодедове. Их открыли по программе губернатора. На новых игровых территориях развлечения найдут дети в возрасте от двух до 12 лет.

В городском округе Домодедово по программе губернатора в этом году начали обновлять детские площадки. Каждая из них отличается от других.

«Раньше было очень мало площадок — сегодня они в каждом дворе. Вот идешь из садика, и можно заходить в каждый двор — везде разные площадки. Они все лучше, лучше и лучше», — поделилась жительница Надежда Домарова.

В этом году пять детских площадок выиграли в голосовании на портале «Добродел», после чего они преобразились.

Источник фото: телеканал «360»

Адресов несколько: улицы Морская, Текстильщиков, Рабочая, Жуковского и Школьная. Это отметила начальник управления ЖКХ администрации округа Татьяна Калямина.

Домодедово уже четыре года активно участвует в программе губернатора по установке детских площадок на территории округа Татьяна Калямина.

По ее словам, жители Домодедова активно участвовали в этом процессе на портале «Добродел».

Источник фото: телеканал «360»

Программа губернатора продолжается. Недавно на портале «Добродел» завершилось очередное голосование по выбору адресов, где площадки появятся в 2022 году. От Домодедова участвовало 33 локации.