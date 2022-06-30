Еще 5 педагогов Подмосковья стали заслуженными работниками образования
Министерство образования Подмосковья наградило сотрудников сферы образования по итогам учебного года. Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» получили пять педагогов.
Заслуженными работниками стали учитель начальных классов гимназии № 7 Чехова Ольга Садовникова, учитель химии Сергиево-Посадской гимназии имени И. Б. Ольбинского Инесса Тригубчак, учитель технологии школы № 12 Электростали Андрей Мосолов, директор Дергаевской школы № 23 Раменского Елена Яковлева и заместитель директора по учебной работе Новобытовской школы Чехова Валентина Мешкова.
Также директор детского центра «Дельфин» Ленинского округа получил Знак Преподобного Сергия Радонежского. А замглавы администрации городского округа Мытищи Наталья Гречаная и начальник управления образования Красногорска Наталья Тимошина получили благодарственные письма Губернатора.
Глава Минобразования области Илья Бронштейн отметил высокие результаты педагогов в этом году.
«В Подмосковье сфера образования активно развивается, мы покоряем все новые и новые высоты. Во многом это именно благодаря вам, нашим талантливым педагогам и руководителям. Впереди у нас новые вызовы, но, уверен, что мы и с ними справимся», — рассказал Бронштейн.