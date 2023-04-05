Подмосковье 05 апреля 2023, 11:37 Еще 5 отделений для помощи пожилым откроют в больницах Подмосковья в этом году Пресс-служба Минздрава МО

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Гериатрические отделения откроют на базе еще пяти больниц Подмосковья. В них смогут получать помощь пожилые пациенты с возрастными заболеваниями, среди которых ухудшение зрения и слуха, потеря массы тела и другие.

Главврач Московского областного госпиталя ветеранов войн Сергей Яроцкий рассказал, что Подмосковье уделяет большое вниманию развитию гериатрической службы.

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«На данный момент в регионе работают 310 гериатрических коек. За последний год были открыты четыре отделения, до конца этого года заработают еще пять: в Егорьевске, Орехово-Зуеве, Чехове, Электростали и Шатуре. Это позволит оказать медицинскую помощь большему числу пожилых пациентов», — добавил он.

Отделения оснастят необходимым оборудованием. Оно поможет вовремя выявить хронические заболевания. Курс лечения будет составлять до 14 дней, на него пациентов будет направлять лечащий врач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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