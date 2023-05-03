Подмосковье 03 мая 2023, 14:14 Еще 5 образовательных кластеров откроется в Подмосковье по проекту «Профессионалитет» в этом году Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В Московской области в 2023 году откроется еще пять образовательных кластеров по проекту «Профессионалитет». Сейчас в Подмосковье работает два таких учреждения по направлениям «Машиностроение» и «Металлургия», сообщили в региональном министерстве образования.

«К ним добавится „Радиоэлектроника“, „Сельское хозяйство“, „Туризм и сфера услуг“, „Педагогика“ и „Правоохранительная сфера и управление“», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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Обучение по новым направлениям начнется уже 1 сентября. В прошлом году по проекту начали заниматься более пяти тысяч человек. В 2023 году планируется привлечь еще 3,5 тысячи студентов.

«Направление „Радиоэлектроника“ будет реализовываться на базе Раменского колледжа, „Сельское хозяйство“ — на базе Коломенского колледжа. Кластер по отрасли „Туризм и сфера услуг“ планируется на базе Красногорского колледжа, кластер „Педагогика“ — на базе Истринского профессионального колледжа, а кластер „Правоохранительная сфера и управление“ — на базе Дмитровского техникума», — пояснили в ведомстве.

Все участники проекта получат востребованную рабочую специальность в короткий срок, так как за каждым кластером закрепят работодателей.

Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал по всей стране в сентябре 2022 года.

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