Подмосковье 04 июля 2023, 09:34 Еще 5 новых онлайн-сервисов для бизнеса запустят в Подмосковье Unsplash

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Новые сервисы для быстрого бизнес-старта и развития предпринимательства разработали в Подмосковье. Услуги станут доступными в ближайшее время. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Один из новых онлайн-сервисов называется «Путь экспортера». Это пошаговый алгоритм для тех производителей, которые хотят поставлять свою продукцию в другие страны.

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Второй сервис — «Поставь товар в контейнер» — поможет наладить работу с транспортными компаниями, в том числе с РЖД.

Услуга «Открой бизнес на 1-2-м этажах МКД» не просто позволит получить недвижимость для предпринимательства в многоквартирном доме, но и предоставит целый пакет мер поддержки.

Комплексный сервис «Начни бизнес в парках» понадобится тем, кто хотел бы наладить торговлю или другое дело в подмосковных зонах культуры и отдыха.

Пятый сервис «Начни производство быстро» включает покупку промышленной недвижимости «Подмосковье индастриал». В будущем услугу планируют объединить с промипотекой.

Екатерина Зиновьева напомнила, что 30 июня в Московской области был запущен сервис «Вывеска + фасадная схема». Запрос на эту услугу поступил со стороны бизнеса.

«Для удобства предпринимателей мы запустили единый сервис по согласованию вывесок и фасадных схем онлайн. Теперь бизнесу достаточно заполнить электронную форму и приложить проект фасадной схемы, подготовленный в соответствии с требованиями», — напомнила Зиновьева.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.