Еще 5 млрд рублей выделили на бесплатное горячее питание в школах Подмосковья

Питание в школах Подмосковья обсудили на заседании комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы. Главной задачей стало сохранение качества еды.

Все учащиеся 1–4-х классов в Подмосковье получают разовое горячее питание в 1105 школах. Это 414 тысяч детей. На эти цели в 2022 году было выделено более пяти миллиардов рублей, из которых 2,8 миллиарда — федеральные. Организацией питания занимаются 52 оператора, пять комбинатов и 51 поставщик.

Уполномоченный по правам ребенка региона Ксения Мишонова отметила, что в работе операторов и поставщиков есть проблемы в реализации контрактов. Они связаны с изменением цен на продукты. Участники заседания предложили откорректировать цены в самих контрактах, организовать прямые закупки или изменить среднюю стоимость горячего питания на одного ученика.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что в новом учебном году количество учащихся в подмосковных школах превысит миллион.