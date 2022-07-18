Еще 5 летних детских лагерей отремонтируют в Подмосковье

На протяжении июня специалисты провели сразу 33 выезда, чтобы проверить ход строительных работ по капитальному ремонту детских оздоровительных лагерей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ по региону.

Капитальный ремонт проводят в МБУ «Загородный стационарный детский лагерь «Осетр» в деревне Трегубово Зарайска, МАУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» в деревне Артемово городского округа Шатура, МУ «Дворец спорта «Егорьевск», филиал спортивно-оздоровительного лагеря «Ракета» в деревне Акатово в Егорьевске, МАУ «Оздоровительный лагерь «Восток-2» в Жуковском.

Чаще всего специалисты на протяжении июня выезжали в Зарайск, они посещали там детский оздоровительный лагерь «Осетр». В нем на текущий момент ведется множество работ, например, по демонтажу и строительству, покраске стен и устройству полов. Специалисты ГБУ МО «УТНКР» отмечают удовлетворительный темп ремонтных работ.

«В последние время в детском лагере «Осетр» многое сделано для того, чтобы дети могли отдыхать здесь комфортно и безопасно. Отремонтированы корпуса, медпункт, душевая, столовая. Благоустроена прилегающая к лагерю территория», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Специалисты также часто выезжают в детские оздоровительные лагеря на территории Зарайска, Шатуры, Егорьевска и Жуковского. Ранее губернатор области Андрей Воробьев говорил о том, что региональное правительство собирается сделать отдых детей в лагерях или с семьями в Подмосковье максимально комфортным.