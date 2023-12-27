Подмосковье 27 декабря 2023, 14:42 Еще 5 индустриальных парков построят в Подмосковье в 2024 году Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Еще пять индустриальных парков заработают в Подмосковье в 2024 году. В них обустроят инфраструктуру с готовыми площадками для будущих резидентов. Там смогут получить работу 58 тысяч человек.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, сейчас на территории региона работают 69 индустриальных парков. Там трудятся 1,5 тысячи предприятий, которые в этом году создали 74,8 тысячи рабочих мест.

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«Планируется, что парки появятся в Дмитровском, Ленинском, Раменском, Жуковском и Одинцовском городских округах. Предполагается, что объем инвестиций составит порядка 129,5 миллиарда рублей. Кроме того, планируется расширение государственного индустриального парка „Есипово“, расположенного в Солнечногорске», — добавила она.

Сейчас на разных стадиях реализации находятся 38 индустриальных парков. Кроме того, на их территории могут построить колледжи.

Найти подходящую площадку для размещения бизнеса предприниматели могут на инвестиционной карте. Сейчас на ней представлено более 680 объектов.

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