Подмосковье 17 июля 2023, 16:29 Еще 5 дворов благоустроили в Воскресенске с начала года пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Пять дворов благоустроили в Воскресенске с января. Работы провели в деревнях Цибино и Чемодурово, в селе Усадище, а также в Воскресенске на улицах Мичурина и Новлянской.

Дворовую территорию также заасфальтируют в городе Белоозерском на Юбилейной улице около домов № 11, № 12 и № 13. Работы завершат в начале осени.

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Кроме того, в округе благоустроят народные тропы на Советской площади в поселке имени Цюрупы, в сквере Цесиса и по двум адресам на улице Зелинского в Воскресенске.

«Всего в нашем округе 250 дворовых территорий. За последние несколько лет было благоустроено 199 из них», — рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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