Подмосковье 14 марта 2023, 14:27 Еще 48 строительных проектов одобрили в Подмосковье за неделю

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получили четыре таунхауса, 13 жилых домов и 26 нежилых объектов в Подмосковье за неделю. Еще 48 строительных проектов одобрили, сообщили в Минжилполитики региона.

В эксплуатацию ввели четыре таунхауса на Шотландской улице в ЖК «Кембридж» в Истре, а также 11 жилых домов на 405 квартир в ЖК «Северное сияние» в Рузе, на 718 квартир в ЖК «Союзный» в Одинцове и на 132 квартиры в ЖК «Лесобережный» в Красногорске. Также завершились работы над логистическим комплексом в Богородском округе, гостевым домом отдыха в Мытищах и складом в Люберцах.

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Разрешение на строительство получили 77 домов в «Дмитров Доме», два — в ЖК «Новый Зеленоград» и два — в ЖК «Лайково». Также в Одинцове появится поликлиника, в Ступине реконструируют стадион «Металлург», в Богородском округе откроют детский сад, в Серпухове — вегетационный корпус, а в Солнечногорске — насосную станцию.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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