Подмосковье 15 июня 2023, 11:06 Еще 48 гектаров земли передали семейной молочной ферме под Волоколамском Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Крестьянско-фермерское хозяйство из Волоколамска получило еще 48 гектаров земли для развития молочного производства. Участок предоставлен в аренду без проведения торгов, сроком на пять лет.

«С этого года механизм льготного получения земли значительно упрощен, что позволит небольшим хозяйствам конкурировать с крупными сельхозпроизводителями. Сейчас мы предоставили 48 гектаров земли хозяйству в Волоколамском городском округе», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Отец Виктор Крестинин и его дочь Валентина Смирнова совместно содержат два хозяйства, в которых уже более 100 голов крупного рогатого скота. В 2022 году фермерам были предоставлены субсидии на поддержку молочного животноводства в размере более 900 тысяч рублей. В аренде у фермеров более 400 гектаров земли.

Подать заявку на получение земли можно на региональном портале Госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.