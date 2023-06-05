Подмосковье 05 июня 2023, 11:30 Еще 47 гектаров земли в Лотошине отдали под сельское хозяйство Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Начинающее крестьянско-фермерское хозяйство в городском округе Лотошино получило участок земли по программе «Подмосковные 10 га» для создания собственной кормовой базы. Здесь будут выращивать кукурузу, горох, люцерну и овес для скота.

«В прошлом году хозяйство получило грант „Агростартап“ в размере четырех миллионов рублей для увеличения поголовья скота и покупки техники. В этом году по программе „Подмосковные 10 га“ ферма получила участок земли в 47 гектаров. На всех площадях будут посеяны кормовые культуры», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сейчас на ферме содержится пока только 13 голов крупного рогатого скота, которые производят более 35 тонн молока в год. Новая земля, на которой можно будет выращивать травы и кукурузу, позволит увеличить поголовье и нарастить производство до 125 тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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