Еще 46 участков сдали в аренду в Подмосковье за неделю

С 25 по 29 июля в Подмосковье прошло еще 46 земельно-имущественных аукционов. В них приняли участие 125 человек. В ходе торгов стоимость аренды участка в Истре выросла в 26 раз.

По итогам недели самым популярным лотом стал земельный участок в Истре площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Стартовая цена годовой аренды составляла 400 тысяч рублей, а в ходе торгов она выросла в 26 раз.

Также за прошедшую семидневку на 16% выросло среднее количество участников на один лот. За один участок боролось около четырех человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить объем сельхозземель Подмосковья до 950 тысяч гектаров. Это планируют сделать до конца этого года.