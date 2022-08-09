Еще 46 кровель отремонтируют в Истре к концу года

В Подмосковье продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. С начала реализации программы отремонтировано 8400 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Согласно программе капитального ремонта на текущий год, в городском округе Истра запланировано отремонтировать кровли в 46 многоквартирных домах. К настоящему моменту отремонтировано уже 17 крыш.

В прошлом году в ходе реализации этой программы отремонтировали 576 кровель в домах региона. В рамках программы текущего года запланировано отремонтировать 935 кровель.

Все работы проводят с соблюдением необходимых мер безопасности. Вблизи домов, где проводят ремонт, сигнальной лентой обозначают границы опасных зон. Исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня сотрудники проходят инструктаж и заполняют журналы работ и техники безопасности.

«Контроль за ходом проведения работ осуществляют эксперты нашей подведомственной специализированной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Также жители могут обратиться напрямую к руководителям Центра Управления Проектов Фонда по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП находятся на сайте Фонда в разделе «О Фонде», — отметил Антон Велиховский.

На все выполненные в многоквартирных домах работы действует гарантийный срок. Он составляет пять лет. В течение этого срока подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество работ. Если выявлены дефекты, необходимо заактировать недостатки и обратиться к подрядной организации или в Фонд для их устранения.

«Гарантийный период не отменяет обязанность эксплуатирующей организации надлежащим образом обслуживать все элементы дома и не допускать нарушений технологий, правил и сроков выполнения регламентных работ, максимально оперативно предпринимать меры по недопущению любого ущерба», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта, размещенной на сайте.