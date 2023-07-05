Подмосковье 05 июля 2023, 02:30 Еще 450 утят выпустили в естественную среду обитания в Дмитрове Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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На озере Круглом в Дмитровском городском округе специалисты Госветслужбы Подмосковья выпустили в естественную среду обитания еще 450 утят. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«30-дневные утята теперь обитают на одном из водоемов Дмитровского округа. Специалисты проверили все сопроводительные документы и проконтролировали процесс выпуска водоплавающих в естественную среду. Все утята здоровы и готовы к жизни в дикой природе», — рассказал руководитель Государственной ветеринарной службы Московской области Сергей Воскресенский.

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На территории муниципалитета подобные акции проводят регулярно. В начале июня в Дмитрове выпустили на волю порядка 500 утят.

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