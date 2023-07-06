Подмосковье 06 июля 2023, 10:22 Еще 45 жилых домов капитально отремонтируют в Мытищах в 2023 году

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Глава Мытищ Юлия Купецкая оценила работы по капитальному ремонту жилых домов. Всего в этом году в порядок приведут 45 объектов, большинство из них уже ремонтируют.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с представителями профильных управлений администрации и Фонда капитального ремонта проверила работы по обновлению многоквартирных домов.

По словам руководителя проекта компании «СтарТЕН» Романа Пожидаева, в домах на улице Семашко и улице Мира проводится капитальный ремонт кровли. Там меняют покрытие и стропильные системы, а также ремонтируют чердаки. В домах на улице Колпакова и Крестьянской улице ремонтируют фасад с утеплением, по последнему адресу также обновляют межпанельные швы.

Юлия Купецкая указала на необходимость увеличения количества рабочих на некоторых объектах, чтобы уложиться в сроки планового ремонта.

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