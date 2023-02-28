Подмосковье 28 февраля 2023, 14:51 Еще 45 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги еще 45 объектов недвижимости за неделю. Это 36 участков под аренду, три нежилых помещения на продажу и шесть для сдачи.

Среди лотов — участок 15 соток в Луховицах под строительство загородного дома. Его начальная цена составила 54 тысячи рублей в год. Также жители могут снять помещение под свободный вид деятельности на улице Энгельса в Рошале.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там откроют детские сады, школу и поликлинику.

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