До 2022 года в Шаховской капитально отремонтируют 45 многоквартирных домов. В большинстве из них обновят крышу и фундамент. В порядок приведут коммунальные узлы, фасады и подвалы — им губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделить отдельное внимание.

Встретившись с жителями городского округа Шаховская, глава Подмосковья спросил, есть ли у них жалобы на благоустройство общественных мест и ремонт домов.

«А как у вас подъезды, скажите, пожалуйста? У кого они плохие? Важно, чтобы у всех хорошие были», — поинтересовался он.

Некоторые жильцы рассказали о том, что в подвалах стоит вода, заодно попросив проконтролировать тарифы ЖКХ. Губернатор поручил лаве городского округа Замиру Гаджиеву взять вопрос на особый контроль.

«Внимательно посмотрите, чтобы ошибок в тарифах не было и чтобы каждому жителю объяснили, за что он платит. Если вода стоит в подъездах, но жители платят, то воды быть не должно. Я прошу вас обратить внимание на такие подъезды», — поручил Воробьев.

За последние четыре года в Шаховской отремонтировали 340 подъездов многоквартирных домов. К концу 2021-го преобразят еще 30.

Благоустройство

Вместе с тем в округе продолжат благоустройство. Например, в парке аттракционов построят универсальную детскую игровую площадку.

Ее сделают для ребят в возрасте от трех до 15 лет — об открытии такой площадки попросили жители. Здесь появятся элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проедьтесь по Шаховской — посмотрите, какие фасады, тротуары, парковки здесь сделаны. Мы стараемся работать над тем, чтобы людям было комфортно и безопасно. Это наша задача Андрей Воробьев.

В последнее время в Шаховской масштабно реконструировали самые основные общественные пространства. Например, при въезде оборудовали круглые стелы с распахнутыми крыльями. Благоустроили и весь центр города.

Уже преобразилась Привокзальная площадь. Ее освободили от машин. Там же обустроили пешеходную зону. Любимым местом для прогулок стала обновленная Рыночная площадь.