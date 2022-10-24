Еще 44 тротуара оборудуют в Истре до конца года | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 13:45 Еще 44 тротуара оборудуют в Истре до конца года

Читать 360tv в

В Подмосковье активно развивается множество программ по благоустройству. Одним из важных аспектов такой работы остается устройство тротуаров, которые очень нужны людям. Особенно в тех местах, где расположены социально значимые объекты и точки притяжения. В этом году должно появиться как минимум 32 тротуара вдоль муниципальных дорог и еще 12 вдоль региональных.

Один из таких примеров — в селе Лучинское в Истре еще не так давно совсем не было пешеходного сообщения между станцией транспорта и школой. Детям приходилось ходить на уроки прямо вдоль неосвещенной проезжей части. Теперь такую опасную проблему удалось решить. Ожидается, что все работы будут закончены уже к следующему году.

Реклама

Другая проблема существовала в ЖК «Малая Истра». Там тоже попросили создать удобный тротуар.

Реклама

«Вообще там была проблема с выездом с разворотным кругом с отсутствием павильонов, остановок. Поэтапно все запросы нами были, как администрации решены, сейчас мы зафиналили еще одним тротуаром на Волоколамском шоссе это как раз подход от микрорайона Малая Истра к остановочному павильону», — рассказала глава Истры Татьяна Витушева.

Просьбу жителей оперативно выполнили, теперь нужно только поправить все недостатки. Особенно тротуары нужны там, где оказываются места с высоким трафиком.