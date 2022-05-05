Еще 44 населенных пункта полностью обеспечили газом в Подмосковье

Топливо по проекту «Социальная газификация» пришло еще в 44 населенных пункта Подмосковья. Жители могут следить за прокладкой труб онлайн. Для этого работает интерактивная карта «Мособлгаза».

Среди населенных пунктов, недавно получивших газ, деревни Молзино и Пятково в Богородском округе, Красновидово и Лыткино в Можайске, Федотово в Орехово-Зуеве, Подпорино, Буньково, Ефимоново, Качаброво в Истре, Евлево, Митинская, Курьяниха, Голыгино в Шатуре.

Голубое топливо появилось в деревнях Горки, Носово, Новое, Коньково в Солнечногорске, Федурново в Балашихе, а также во многих других.

Подать заявку на участие в проекте «Социальная газификация» можно с помощью интерактивной карты.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.