13 февраля 2024, 09:58
Еще 43 школьных стадиона в Подмосковье откроют для свободного посещения в 2024 году
Губернаторская программа «Открытый стадион» продолжит развиваться в 2024 году. Еще 43 школьные спортплощадки станут доступными для жителей региона этим летом.
«Изначально проект реализовывался в трех муниципалитетах, а сегодня он охватил всю область — открытых стадионов в Подмосковье уже 430, и они есть во всех городских округах. В этом году список пополнится еще 43 объектами», — отметил заместитель председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков.
Реклама
Открытые стадионы пользуются популярностью среди жителей не только в летнее время. Зимой многие из них тоже доступны. На 272 школьных спортплощадках есть лыжня, где могут кататься все желающие. Еще 12 стадионов работают зимой в качестве катков.
Александр Легков подчеркнул, что лидер по количеству открытых стадионов — Балашиха. Там за три года работы программы открыли 35 школьных площадок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мособлдума
Реклама
Реклама