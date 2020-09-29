Еще 42 «Точки роста» открылись в подмосковных школах. Там научат работать с 3D-принтером и квадрокоптером

В Подмосковье с прошлого года работает 77 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В этом году в школах региона открыли еще 42 таких центра. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Центральной площадкой открытия стала Старогородсковская школа в Одинцовском городском округе. В центрах будут учить детей работать с 3D-принтерами, квадрокоптерами и другим современным оборудованием.

«В 2019 году в Подмосковье успешно открылось 77 центров, в которых уже прошли обучение более 32 тысяч школьников, а в этом заработали еще 42. Теперь у ребят из сельской местности еще больше возможностей обучаться на современном оборудовании, в том числе с использованием шлемов виртуальной реальности, 3D-принтеров и квадрокоптеров», — уточнила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что новые центры дарят детям уникальную возможность получить все необходимые знания в комфортных и современных условиях. «Точки роста» открывают по программе национального проекта «Образование».