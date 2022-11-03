Еще 400 сел и деревень Подмосковья получат газ по президентской программе до конца года | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 16:09 Еще 400 сел и деревень Подмосковья получат газ по президентской программе до конца года

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Очередной брифинг по вопросам социальной газификации прошел 2 ноября в Чехове. Генеральный директор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов сообщил, что до конца года в Подмосковье догазифицируют еще 400 населенных пунктов.

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В Чехове Игорь Баранов побывал в деревне Поповке и встретился с местными жителями, которые ждут газ. Строительные работы начаты здесь 1 ноября и газопровод по улице Карьерной будет введен в эксплуатацию к концу месяца. Кроме Поповки, в программу вошли еще 98 населенных пунктов городского округа Чехов, в 78 из них работы завершены.

«Основной объем по прокладке уличных сетей в Подмосковье выполнен. Оставшиеся два месяца мы будем вводить их в эксплуатацию и работать на участках жителей, которые заключили комплексные договоры», — рассказал Игорь Баранов.

Подмосковье является лидером в России по объему ремонта систем газоснабжения в домах. Об этом сообщили 31 октября на совещании губернатора Андрея Воробьева с зампредами.