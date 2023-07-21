Подмосковье 21 июля 2023, 14:29 Еще 400 предпринимателей Подмосковья окончили программу «Наставничество» в этом году Автор фото: Соловьёв Игорь Николаевич

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В Московской области подвели итоги программы «Наставничество» для начинающих предпринимателей. В этом году в восьминедельных курсах приняли участие 400 представителей бизнеса и 45 наставников.

«Полученные знания и опыт помогают участникам в развитии своего бизнеса и обеспечивают его процветание. Так что если вы готовы бросить себе вызов и стать лучшим в своей сфере, то программа „Наставничество“ ждет вас уже в следующем году», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Участники программы прошли онлайн-обучение по маркетингу, продажам, управлению, а также разработали и представили к защите собственные проекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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