21 июля 2023, 14:29
Еще 400 предпринимателей Подмосковья окончили программу «Наставничество» в этом году
В Московской области подвели итоги программы «Наставничество» для начинающих предпринимателей. В этом году в восьминедельных курсах приняли участие 400 представителей бизнеса и 45 наставников.
«Полученные знания и опыт помогают участникам в развитии своего бизнеса и обеспечивают его процветание. Так что если вы готовы бросить себе вызов и стать лучшим в своей сфере, то программа „Наставничество“ ждет вас уже в следующем году», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
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Участники программы прошли онлайн-обучение по маркетингу, продажам, управлению, а также разработали и представили к защите собственные проекты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.
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Бизнес
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