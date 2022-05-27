Еще 400 населенных пунктов Подмосковья получили газ с начала года

Топливо по программе «Социальная газификация» пришло в 400 сел и деревень Подмосковья с начала 2022 года. Регион остается самым газифицированным в России.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он добавил, что с начала реализации программы газ пришел в 1515 населенных пунктов.

Сегодня Московская область — в лидерах по темпам реализации программы „Социальная газификация“ Александр Самарин.

Голубым топливом обеспечили уже 48 258 жителей региона. Об этом стало известно на брифинге по социальной газификации с участием гендиректора «Мособлгаза» Игоря Баранова.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.