Подмосковье 29 февраля 2024, 14:47 Еще 400 детей прокатились на карусели в парке Волоколамска за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Услугами карусели в городском парке Волоколамска воспользовались свыше 400 человек за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Волоколамская карусель «Сказка» сделана по итальянской технологии в городском округе Домодедово. На платформе расположены фигуры расписных животных, а сам объект украшен яркой иллюминацией. Праздничное настроение детям создает веселая музыка, которую включают на время проката.

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В период с 19 по 25 февраля на карусели прокатились свыше 400 человек.

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