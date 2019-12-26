Еще 400 автобусов обновят в Подмосковье в 2020 году

«Ни одного автобуса у нас на линии не работает, которые были бы старше для малого и среднего класса — пяти лет и для большого класса — семи лет. Это из почти 11 тысяч автобусов, которые выходят у нас на маршруты», — подчеркнула Анна Кротова.

Также в Подмосковье следят за обновлением электропоездов. «В настоящее время 39 „Иволог“ у нас запущено по линиям МЦД. В следующем году запланирована покупка еще 60 „Иволог“. По веткам МЦД новые „Иволги“ пойдут и на пригород, то есть на дальний пригород, к нашим муниципалитетам, расположенным вне границ МЦД», — добавила первый замминистра.

Андрей Воробьев отметил, что с каждым годом пассажиропоток в Московской области увеличивается. Губернатор подчеркнул, что качество подвижного состава — это стратегически важная задача.

Источник фото: телеканал «360»

Также глава региона попросил оперативно реагировать на просьбы жителей и вводить новые маршруты в строящихся микрорайонах.

«Прошу вас внимательно относиться к обращениям и немедленно вводить новые маршруты там, где дома заселяются новоселами, где начинает кипеть жизнь. Потому что транспорт является стратегически важным компонентом для детей, которые учатся, которые ходят в детский сад, ну и, конечно, для родителей, которые ездят на работу. Поэтому прошу вас и дальше очень внимательно сопровождать эти запросы», — сказал Воробьев.