Подмосковье 11 апреля 2023, 16:21 Еще 40 жилых домов достроили в Подмосковье за неделю Фото застройщика ЖК «Новые островцы» / Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получили 60 объектов за неделю. Это 40 таунхаусов, шесть многоквартирных домов и 14 коммерческих зданий.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в эксплуатацию ввели 30 таунхаусов в жилом комплексе «Мечта» в Дмитрове и 10 — в ЖК «Шолохово» в Мытищах. Также за неделю завершили строительство домов на 640 квартир в ЖК «Ареал» и на 293 в ЖК «Твин Хаус» в Люберцах, на 357 — в ЖК «Новые островцы» в Раменском, на 162 — в ЖК «Олимп» в Клину, на 149 — в ЖК «Сердце Одинцово» и на 115 — в ЖК «Светолюбово» в Пушкино.

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Также в Люберцах достроили поликлинику, в Сергиевом Посаде — кафе, а в Балашихе — автозаправку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в Московской области зарегистрированы 10 миллионов человек.

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