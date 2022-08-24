Еще 40 тысяч жителей Подмосковья стали клиентами единого расчетного центра

МособлЕИРЦ принял на обслуживание еще 40 тысяч новых клиентов. Это жители Балашихи, Богородского, Бронниц и других округов. Об этом рассказали в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что расчетный центр региона создали, чтобы жители могли быть на 100% уверены в то, что его деньги ушли по назначению, а поставщик — что он получит оплату вовремя. Это помогло создать единый платежный документ вместо нескольких счетов.

«Ушли в прошлое неприятные ситуации с отключениями — деньги стали поступать прямо на счета ресурсников в срок и в полном объеме. Исчез риск того, что с уходом одной управляющей компании пропадала база данных, а с ней — и история платежей», — добавил Велиховский.

Узнать о работе МособлЕИРЦ и задать любые вопросы можно по телефонам контактного центра +7 496-245-15-99 и +7 495 374-51-61 или офисах ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье. Работы смогут провести благодаря льготному кредиту.