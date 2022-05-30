Еще 40 тысяч жителей Подмосковья получат дополнительную финансовую помощь

Дополнительную финансовую помощь от властей получат еще 40 тысяч жителей Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«По нашим подсчетам, дополнительная помощь будет оказана еще 40 тысячам жителей Подмосковья», — сказал Воробьев.

Речь, в частности, о повышении выплат для семей, где есть дети от трех до 18 лет. Прибавка в среднем составит от 700 до 1,4 тысячи рублей. Минимальный размер выплаты вырастет практически до восьми тысяч рублей.

Глава региона заметил, что жители часто интересуются вопросом прожиточного минимума: как он считается, для чего вообще эта категория существует.

«В подавляющем большинстве случаев это база, с которой начисляются и производятся различные выплаты разным социальным группам, жителям», — отметил губернатор.

Он напомнил, что с 1 июня пенсии повысятся на 10%.