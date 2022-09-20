Еще 40 тысяч гектаров отдадут под сельское хозяйство в Подмосковье к концу года | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 18:00 Поделиться Telegram

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Viber Еще 40 тысяч гектаров отдадут под сельское хозяйство в Подмосковье к концу года

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В Подмосковье вводят в сельскохозяйственный оборот все больше неиспользованных земель. До конца года в регионе собираются ввести примерно 40 тысяч гектаров земли, которая ранее не была задействована.

«За прошедшую неделю в регионе было введено в оборот 2160 гектаров земли, то есть общая площадь введенных в оборот земель составила уже 30,4 тысячи гектаров. До конца года планах аграриев вернуть в сельскохозяйственный оборот еще 10 тысяч гектаров», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Самое большое количество земли введено в городских округах Клин и Шаховская — это примерно 3,8 тысячи гектаров и 2,4 тысячи гектаров. Также много земли ввели в оборот в Волоколамске — примерно 1,8 тысячи гектаров. Вводить земли в оборот начали в регионе с 2014 года. За все это время задействовать успели примерно 460 тысяч гектаров.

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Программа вовлечения новых земель остается основополагающей составляющей в продовольственной безопасности региона, а также в импортозамещении иностранной сельскохозяйственной продукции. На землях сеют зерновые и зернобобовые культуры, травы на сенаж, а также сажают там овощи, картофель и другие культуры.

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